 أحمد الطاهري: الصحافة القومية أحد دروع هذا البلد.. ومعارك الوطن توثق على صفحاتها - بوابة الشروق
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أحمد الطاهري: الصحافة القومية أحد دروع هذا البلد.. ومعارك الوطن توثق على صفحاتها


نشر في: الإثنين 15 أبريل 2024 - 10:44 م | آخر تحديث: الإثنين 15 أبريل 2024 - 10:44 م

هنأ الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، جمهور نادي الزمالك بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم على غريمه النادي الأهلي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما، مساء الاثنين، على إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وأضاف «الطاهري»، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «حلقة اليوم خاصة جدا، ونتشرف باستضافة السادة رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية، فمنذ أيام حدثت التغييرات الصحفية، وأهمية التغييرات أنها شملت الإصدارات الكبرى الأهرام والأخبار والجمهورية».

وشدد على أن «الصحافة القومية درع من دروع هذا البلد، فهو درع ثقافي ودرع للقوة الناعمة»، مؤكدًا أن معارك هذا الوطن وأحلامه وطموحاته توثق على أوراق الصحف القومية.

ونوه في الوقت نفسه، أن تحديات الصحف القومية كبيرة، مؤكدًا أن المواطنين يعلقون عليها طموحات وآمالًا كثيرة.


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