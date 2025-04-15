رئيس جامعة طنطا يفتتح معرضا للكيانات الاقتصادية والصناعية

افتتح الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، المعرض المنعقد على هامش المؤتمر الدولي للهندسة الإنشائية والجيوتقنية "ICASGE'25" في نسخته السادسة، والذي ينظمه قسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة بجامعة طنطا تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، والدكتور عماد عتمان رئيس المؤتمر ونائب رئيس جامعة طنطا السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا الأسبق، وبمشاركة لفيف من أساتذة الجامعات ورجال الصناعة والمتخصصين، وعدد من الباحثين من الجامعات المصرية والأجنبية المشاركين.

وأكد الدكتور محمد حسين، أن المعرض يأتي في إطار رؤية الجامعة الداعمة للبحث العلمي، وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، وخلق بيئة تعليمية محفزة تواكب متطلبات سوق العمل وتخدم خطط التنمية المستدامة، باعتبار الجامعات قوى اقتصادية بما تملكه من موارد مادية وبشرية.

وثمن مشاركة الشركات والمؤسسات الصناعية، والكيانات الاقتصادية في المعرض، والذي يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الجامعة والقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تطبيقا للإطار الفكري للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر 2030 في التحول نحو جامعات الجيل الرابع، موجها الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا المعرض.

وشهد المؤتمر مشاركة 17 شركة ومؤسسة صناعية وكيانات اقتصادية، شملت شركة المدينة للصلب، وشركة "KLEEK" للتطوير العقاري، وشركة Imaging System Engineering، وشركة BAUER Egypt، وشركة SISGEO، وشركة menARD، وشركة دهانات الجزيرة، والشركة المصرية للبناء، ومجموعة اعمار الدلتا، مركز الاستشارات والبحوث الهندسية ERCC، ونقابة المهندسين بالغربية، وشركة UNITED GROUP، وشركة ELSAIDY GROUP، والجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بالغربية، وجامعة السلام، وشركة DELTA BULDING SYSTEM، وشركة PENETRON.