مبعوث أمريكي: هذا هو حد تخصيب اليورانيوم الذي سنسمح به لإيران

قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إن "الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) كان يعني ما قاله - لن يكون لديهم قنبلة نووية".

وأضاف ويتكوف، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة تنوي التركيز على نقطتين رئيسيتين في البرنامج النووي الإيراني: السماح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يصل إلى 3.67%.

وأوضح ويتكوف أن واشنطن ستركز في المقام الأول على الإشراف وليس على تفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية.

وأكد المبعوث الأمريكي أن واشنطن مهتمة بإثارة قضية برنامج الصواريخ الباليستية في طهران - وهي قضية كانت غائبة عن الاتفاق الأصلي، مشيرا إلى أن إيران لا تزال تعارض هذا بشدة.

وأمس الاثنين، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإمكانية ضرب المنشآت النووية الإيرانية في حال عدم تخلي طهران عن فكرة امتلاك سلاح نووي، وذلك قبل أيام من جولة مفاوضات ثانية مرتقبة بين البلدين في العاصمة الإيطالية روما.

وقال ترامب خلال استقبال رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة، في البيت الأبيض، إن على إيران التحرك بسرعة لأنها تقترب من الحصول على سلاح نووي وهذا لن يحدث، وفق تعبيره.

وأوضح ترامب أن إيران لا بد أن تتخلى عن السعي لامتلاك سلاح نووي وإلا ستواجه عواقب قاسية قد تشمل توجيه ضربة عسكرية لمنشآتها النووية.