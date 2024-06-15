استشهاد شخص بغارة إسرائيلية استهدفت دراجة جنوب لبنان

استشهد شخص وأصيب آخر، السبت، جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان.

وأفاد شهود عيان بأن طائرة بدون طيار (درون) إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في مدينة بنت جبيل ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ولم يصدر تعقيب من الجانب الإسرائيلي بشأن نبأ الغارة.

وتصاعدت حدة المواجهات بين "حزب الله" وجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرا، عقب مقتل القيادي البارز بالحزب طالب سامي عبد الله، بغارة إسرائيلية جنوب لبنان، الثلاثاء الماضي.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان بينها "حزب الله" مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين شهيد وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل في لبنان إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.