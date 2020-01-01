عشرات المصابين في حادث تصادم بين قطاري ركاب وشحن بالقرب من براغ

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أصيب العشرات في حادث اصطدام قطار ركاب بآخر للشحن بالقرب من براغ، عاصمة جمهورية التشيك وأكبر مدنها، مساء أمس الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء التشيكية "سي تي كيه"، نقلا عن خدمات الانقاذ، أنه جرى نقل أربعة أشخاص، على الأقل، للمستشفى بإصابات خطيرة.

وكان هناك تضارب في التقارير الواردة بشأن الحادث، حيث ذكرت وسائل إعلام أن سائق أحد القطارين لقي حتفه.

وبحسب المعلومات الأولية، اصطدم قطار الركاب بقطار للخدمة البريدية كان متوقفا، وذلك في منطقة سيسكي برود، على مسافة 30 كيلومترا غرب براغ.

وجرى تحويل مسار بعض القطارات بسبب الحادث.

وهرع وزير النقل كاريل هافليسك إلى موقع التصادم للوقوف على ملابسات الحادث.

وقبل نحو أسبوع، لقي شخصان، أحدهما ألماني، حتفهما في حادث قطار في الجزء التشيكي من جبال "أور".