طهران: تحديد هويات 3375 شخصا قتلوا في الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية

أعلنت هيئة الطب الشرعي الإيرانية، تحديد هويات 3 آلاف و375 شخصا قتلوا في الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على البلاد.

جاء ذلك على لسان رئيس هيئة الطب الشرعي عباس مسجدي آراني، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إيرانية، الأحد.

وأوضح آراني أنه منذ 28 فبراير، تم تحديد هويات 3 آلاف و375 شخصا قتلوا في الهجمات، مبينا أن ألفين و875 منهم رجال، و496 نساء، دون تقديم معلومات عن 4 أشخاص.

وأشار إلى أن من بين الضحايا مواطنون من تركيا وسوريا وأفغانستان وباكستان والصين والعراق ولبنان.

وكان آراني قد أفاد في تصريح له بتاريخ 9 أبريل الجاري، أن ما لا يقل عن 3 آلاف شخص قتلوا في الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية، وأن 40 بالمئة من الجثامين كانت في حالة لا تسمح بتحديد الهوية، إلا أن أعمالا مكثفة أفضت إلى استكمال عملية تحديد الهويات بنجاح.

والأحد، أعلن التلفزيون الإيراني ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس انتهاء مفاوضات بدأت في إسلام آباد بين طهران وواشنطن دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

ويتبادل البلدان اتهامات بالمسؤولية عن عدم إبرام اتفاق، ولم يتضح بعد ما إذا كانا يعتزمان إجراء جولة تفاوضية جديدة خلال هدنة لمدة أسبوعين أعلنا عنها فجر الأربعاء الماضي.

وتطرح إيران في المفاوضات عدة شروط، من بينها تقديم ضمانات قاطعة بعدم شن هجمات جديدة على أراضيها، ورفع العقوبات، والاعتراف ببرنامجها النووي السلمي، وإعادة أصولها المجمدة، ودفع تعويضات، إلى جانب "بروتوكول عبور جديد لمضيق هرمز".

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران خلفت آلاف القتلى والجرحى.