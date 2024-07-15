أكد السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن، اليوم الإثنين، أن التقدم في العلاقات والتعاون بين مصر وتركيا سيستمر في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه من ‏المتوقع أن يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، زيارة قريبًا إلى القاهرة؛ لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي.

‏ جاء ذلك خلال احتفال السفارة التركية بالقاهرة بذكرى "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية" الذي يوافق 15 يوليو من كل عام، وذلك بحضور شخصيات دبلوماسية ‏مصرية وتركية بارزة وإعلاميين.‏ وقال شن، إن التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا سيحتل الصدارة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة ‏اهتمام المستثمرين الأتراك بمصر في ظل الحكومة المصرية الجديدة.

وتوقع السفير التركي، تنظيم العديد من أنشطة التعاون في المجالات الثقافية والاجتماعية مع اعتزام زيادة الاهتمام بالنشاط الرياضي المشترك في ‏العام المقبل. فيما أقيم خلال الحفل، معرضًا للصور لأحداث محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا في 15 يوليو 2016، ووقف الحضور دقيقة حداد على أرواح الشهداء الذين فقدوا أرواحهم أثناء تصدي تركيا لمحاولة ‏الانقلاب.

وقال السفير التركي بالقاهرة، إن منع تلك المحاولة الانقلابية يعد بلا شك نتاجًا لمسار التقدم والوعي الديمقراطي الذي دخلته وعاصرته تركيا منذ عام 1950.