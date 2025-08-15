سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت الشرطة الفرنسية اليوم الخميس أنها ضبطت 3ر1 طن من الكوكايين تبلغ قيمته حوالي 30 مليون يورو (35 مليون دولار) فيما وصفه وزير الداخلية برونو ريتايو بضبطية غير مسبوقة.

وذكرت الشرطة أن المخدرات كانت مخبأة في صناديق خشبية وتم كشفها أثناء تفتيش روتيني لشاحنة قادمة من إسبانيا عبر طريق سريع قرب بوردو، وأضافت أن عملية الضبط كانت جزءا من جهود متواصلة لمكافحة تهريب المخدرات.

وتعاون المحققون الفرنسيون مع الشرطة الإسبانية في تنفيذ العملية. وخضعت الشاحنة للتدقيق بعد معلومة سرية عن عملية تهريب مخدرات محتلمة.

وذكر ريتايو أن الضبطية توضح قدرة الشرطة على ضرب شبكات تهريب المخدرات.

وذكرت قناة "بي إف إم تي في" نقلا عن مصادر بالشرطة أن المحققين رصدوا رحلات مثيرة للشكوك للمركبة بين إسبانيا وشمالي أوروبا.

وتعتبر السلطات ضبطية الكوكايين دليلا على زيادة توريد كميات كبيرة من المخدر إلى أوروبا عن طريق البرتغال وجنوبي إسبانيا.