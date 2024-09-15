السعودية وأوروجواي تبحثان سبل تعزيز التعاون والاستثمار

استعرضت السعودية و أوروجواي، اليوم الأحد الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، وبحث سُبل دعمها وتطويرها؛ تحقيقًا للأمن الغذائي في البلدين، إضافةً إلى زيادة آفاق التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بينهما.

جاء ذلك خلال لقاء وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، والوفد المرافق له اليوم الأحد؛ وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في أوروجواي فرناندو ماتوس، ضمن زيارة الفضلي للأوروجواي ، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس" .

وتناول اللقاء، الذي تم بحضور ممثلين من القطاع الخاص؛ بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، واستعراض الفرص الاستثمارية، والعمل على تعزيزها من خلال تبادل الخبرات، مع التركيز على تطوير الابتكار والتقنيات الحديثة؛ لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.

يُذكر أن عاصمة أوروجواي مونتيفيديو شهدت خلال شهر أغسطس الماضي، انعقاد أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية الأوروجويانية المشتركة؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين، مع التأكيد على أهمية القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المشتركة.