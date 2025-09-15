كوريا الجنوبية والفلبين تعززان التعاون الدفاعي وصناعة الأسلحة

ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن مسئولين رفيعي المستوى من وزارتي دفاع كوريا الجنوبية والفلبين اجتمعوا، اليوم الاثنين، في سول؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالي الدفاع وصناعة الأسلحة.

وأفادت الوزارة، بأن نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي دو-هي ونظيره الفلبيني إيرينيو كروز إسبينو تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع الأمني الإقليمي، وبحثا آليات توسيع التعاون من خلال التدريبات المشتركة وتبادل الزيارات، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب.

كما أشارت الوزارة، إلى أن لي شكر إسبينو على قرار مانيلا شراء 12 مقاتلة هجومية خفيفة من طراز "إف إيه-50" كورية الصنع، مطالبا بدعم شركات الدفاع الكورية الراغبة في المشاركة بمشاريع تحديث الجيش الفلبيني.

وفي المقابل، أوضح إسبينو، أن أنظمة الأسلحة الكورية الجنوبية ساعدت على تحديث الجيش الفلبيني، مؤكدا دعمه لبناء علاقات متوازنة ومفيدة للطرفين في مجال صناعة الأسلحة.

وجاء هذا الاجتماع بعد أيام من لقاء وزيري دفاع البلدين على هامش منتدى أمني استضافته وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سول الأسبوع الماضي، حيث اتفقا على توسيع التعاون الدفاعي الثنائي في إطار الشراكة الاستراتيجية المبرمة العام الماضي.