رئيس برلمان قبرص يقدم استقالته في أعقاب فضيحة تتعلق بـ«بجوازت السفر الذهبية»

قدم رئيس برلمان قبرص ديمتريوس سيلوريس استقالته اليوم الخميس، عقب أن تورط في فضيحة تتعلق بما يطلق عليه "جوازات السفر الذهبية"، ذلك بحسب ما ذكرته شبكة ار كيه اي القبرصية.

وكشف تحقيق لشبكة الجزيرة تورط ساسة بارزين، بينهم سيلوريس، وعضو أخر بالبرلمان، في مساعدة مجرم على الحصول على جواز سفر من خلال برنامج قبرص الخاص بالحصول على المواطنة مقابل الاستثمار .

واستخدم المحققون كاميرات مخبئة لإظهار أن سيلوريس كان على استعداد لتوفير جواز سفر لمجرم صيني محتجز لاتهامه بغسل الأموال.

وقال سيلورس في بيان نشرته الصحف القبرصية إن السلطات القضائية سوف تقرر ما حدث بالفعل.

وكان الرئيس نيكوس أناستاسيادس قد أعلن أمس الأول الثلاثاء أنه سوف يتم إلغاء البرنامج، الذي يمنح المواطنة القبرصية للأشخاص الذين يقدمون استثمار بقيمة 2.5 مليون يورو (2.9 مليون دولار)، في الأول من نوفمبر المقبل.

ويتردد أن أكثر من 3500 شخص، معظمهم من الصينيين والروس، حصلوا على جواز سفر الاتحاد الأوروبي خلال الـ10 أعوام الماضي عبر البرنامج القبرصي.