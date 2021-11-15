التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن» عن اعتراض الدفاعات الجوية وتدميرها طائرة مسيرة (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الاثنين.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، عن مقتل 140 عنصرا من جماعة الحوثي وتدمير 18 آلية عسكرية في محافظتي مأرب والبيضاء، غربي اليمن.

وأوضح التحالف في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الاثنين، أن خسائر جماعة الحوثي جاءت من خلال تنفيذ 26 استهدافا لعناصر الجماعة الحوثية في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة، مؤكدا دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق اتفاق ستوكهولم.