تحالف دعم الشرعية باليمن: مقتل 140حوثيا خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن الذي تقوده السعودية اليوم الاثنين مقتل 140 حوثيا وسط اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشف تحالف دعم الشرعية باليمن، في بيان له اليوم الاثنين" عن تنفيذ 26 استهدافا للميليشيات الحوثية في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة".

وأكد التحالف أن العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 140 عنصرًا من الميليشيات وتدمير 18 آلية في مأرب والبيضاء.

ومنذ بداية فبراير الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالكهرباء.