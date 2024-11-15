سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 مباراة منتخب مصر مع كاب فيردي في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

والتقى منتخب مصر مع كاب فيردي في اللقاء الذي أقيم على الملعب الوطني، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام في المغرب.

وقبل هذه المباراة ضمن منتخبنا الوطني التأهل لنهائيات كأس الأمم وصدارة المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، مستفيدا من تعادل منتخب بوتسوانا مع موريتانيا مساء اليوم الجمعة أيضا ضمن مباريات الجولة الخامسة.

وسجل طاهر محمد طاهر الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 31، قبل أن يتعادل ريان مينديز في الدقيقة 63 من ركلة جزاء لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

للتعرف على ما حدث خلال المباراة بالتفصيل اضغط هنا

وبهذه النتيجة، يصل منتخب مصر إلى النقطة الـ 13 في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، فيما غادر منتخب كاب فيردي التصفيات بعدما جمع 4 نقاط فقط من 5 جولات.

وستكون المنافسة شرسة بين منتخب بوتسوانا وموريتانيا لخطف بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الثالثة، في حين ضمن منتخب مصر الصدارة برصيد 13 نقطة.

منتخب مصر يستعد لختام التصفيات بمواجهة منتخب بوتسوانا يوم الثلاثاء القادم، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات.

أما منتخب كاب فيردي يلتقي مع منتخب موريتانيا.

ولا سبيل أمام منتخبا بوتسوانا أو موريتانيا إلا تحقيق الفوز في الجولة السادسة لضمان التأهل إلى النهائيات.