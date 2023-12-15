إزالة 11 حالة تعد على مساحة 1585 مترا مربعا بنطاق 4 مراكز في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وذكرت بلبع في بيان لها اليوم، أن حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز (الدلنجات - رشيد - كفر الدوار - المحمودية) أسفرت عن إزالة 11 حالة تعدي بمساحة 1585 مترا عبارة عن إزالة:

7 حالات تعدي بمساحة 1055 مترعبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية على مساحة بالدلنجات، وحالة تعد بمساحة 250 مترا خارج الحيز العمراني عبارة عن شدات خشبية لعمل أعمدة وسقف خرساني بقرية الساحل برشيد.

إزالة حالتي تعد بمساحة 180 مترا خارج الحيز العمراني بكفر الدوار عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وشدات خشبية وسملات خرسانية، وحالة تعد بمساحة 100 متر عبارة عن مباني بالطوب الأبيض الحجري والأسمنت بنطاق قرية ديروط بالمحمودية.

وتعمل فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.