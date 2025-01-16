ترامب عن اتفاق غزة: سنواصل تعزيز السلام من خلال القوة بالمنطقة

أبدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ارتياحه تجاه التقارير الخاصة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب غزة والإفراج عن الرهائن.

وقال ترامب في منشور على منصته الإلكترونية "تروث سوشيال" اليوم الأربعاء، إن "هذا الاتفاق الملحمي لوقف إطلاق النار لم يكن ليحدث إلا نتيجة لانتصارنا التاريخي في نوفمبر."

وأضاف ترامب، في منشوره، أن فريقه للأمن القومي سيواصل العمل عن كثب مع إسرائيل وحلفاء واشنطن على أساس هذا الاتفاق لضمان ألا يصبح قطاع غزة ملاذا آمنا للإرهابيين مرة أخرى.

وتابع ترامب: "سنواصل تعزيز السلام من خلال القوة في أنحاء المنطقة، بينما نبني على الزخم الذي حققه هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار لتوسيع اتفاقيات إبراهام التاريخية بشكل أكبر."

وأكد ترامب أن "هذه ليست سوى البداية لأشياء عظيمة قادمة لأمريكا، والعالم أيضا."

واستطرد الرئيس المنتخب الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير قائلا: "لقد حققنا الكثير دون أن نكون حتى في البيت الأبيض."

وأعلن رئيس وزراء وزير الخارجية القطرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثان قد أعلن، مساء اليوم الأربعاء، توصل إسرائيل وحركة حماس لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.