رئيس مجلس النواب يؤكد رفض مصر القاطع للتهجير القسري ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تمسك مصر بثوابت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مُشيدًا بالزخم الإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكدًا التطلع إلى مواصلة التشاور وتعزيز الحوار البناء بين مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس، مع وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، برئاسة جارسيا بيريز، رئيسة المجموعة.

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي اللقاء، مؤكدًا أيضًا عزم مصر على مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، رغم الأزمات الإقليمية التي تُلقي بعبء كبير على الدولة. كما تناول الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به البرلمان المصري لضمان تعزيز حقوق الإنسان، مستعرضًا مراحل إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفلسفته القائمة على تعزيز الحقوق والحريات. كما تناول التعاون المصري الأوروبي في مجال الهجرة، والرؤية المصرية القائمة على إطار شامل يربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وهو ما انعكس إيجابًا على جهود مصر في مكافحة تلك الظاهرة.

كما ثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة، في ظل ما تواجهه من تحديات إقليمية وأزمات اقتصادية إقليمية ودولية، وهو ما تبلور في قيام الاتحاد الأوروبي بصرف الشريحة الأولى من المساعدة المالية الكلية. وقد عكس صرف تلك الشريحة التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى جهود الدولة المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين؛ لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. كما أكد رفض مصر القاطع للتهجير القسري للأشقاء في القطاع ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى ما طرحته مصر من خطة عقلانية لإعادة إعمار قطاع غزة دون الحاجة إلى تهجير أهله، بالتزامن مع البدء في مسار تفاوضي لتسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية.

من جانبها، أكدت جارسيا بيريز، رئيسة مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، قوة ومتانة العلاقات الممتدة على مر السنين بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما شهدته تلك العلاقات من نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، والتي توجت بترفيعها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

وأشارت إلى إدراك الاتحاد لأهمية دور مصر وثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي ومستقبلها الواعد، بالإضافة إلى الطفرة التنموية التي حققتها في جمهوريتها الجديدة.

كما أعربت عن السعي الجاد لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان الأوروبي والبرلمان المصري، مبديةً تقديرها للجهود المصرية في تحقيق الاستقرار الإقليمي وتثبيت الهدنة في قطاع غزة، ورفضها التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع، مع ضرورة إيجاد تسوية سياسية تضمن قيام الدولة الفلسطينية.

كذلك ثمنت الجهود المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي والسياسي ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدةً الضرورة المُلحة لاستمرار الحوار البرلماني الأوروبي المصري لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.