تعليق مثير من مولر على مواجهة أرسنال في دوري الأبطال

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تحدث توماس مولر، لاعب خط وسط نادي بايرن ميونيخ الألماني، عن مواجهة أرسنال الإنجليزي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحجز بايرن ميونيخ مكانه في ربع النهائي، بعد أن تفوق على لاتسيو الإيطالي 3-1 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، كما فاز أرسنال على بورتو البرتغالي (4-2) بركلات الترجيح.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي بمدينة نيون السويسرية اليوم الجمعة، عن مواجهة قوية من العيار الثقيل بين بايرن ميونيخ وأرسنال.

قال توماس مولر في تصريحاته لشبكة سكاي سبورت: «أرسنال فريق سيمنحنا مباراتين مثيرتين، هم حاليا في حالة جيدة ولديهم زخم رائع».

تابع: «سيكون الأمر صعبًا، لكن مع مباراة الإياب في ميونيخ لدينا فرصة جيدة للتأهل».

وواجه الفريق البافاري نظيره المدفعجية في 12 مباراة بدوري أبطال أوروبا، فاز البايرن في 7 مواجهات وتعادل مرتين وتلقى 3 هزائم.

كما سجل بايرن ميونيخ 27 هدف واستقبل 13 فقط، وكانت أكبر نتيجة بين الفريقين هي 5-1 حققها الفريق الألماني 3 مرات متتالية ضد أرسنال.

وستقام مباريات ربع نهائي التشامبيونزليج في أبريل المقبل، حيث تقام جولة الذهاب: 9 و10 من الشهر القادم، وجولة الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته.