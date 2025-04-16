تراجع أرباح ألتيس فرانس الفرنسية للاتصالات خلال الربع الأخير

أعلنت شركة الاتصالات الفرنسية ألتيس فرانس اليوم الثلاثاء تراجع أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 14% سنويا، بعد تراجع عدد المشتركين في شبكة اتصالات الهاتف المحمول وتراجع إيرادات قطاع خدمات الشركات.

وقالت الشركة إن أرباح التشغيل قبل حساب الضرائب والفوائد والإهلاك بلغت خلال الربع الأخير من العام الماضي 822 مليون يورو بانخفاض نسبته 14% عن الفترة نفسها من العام السابق، في حين بلغت الإيرادات ربع السنوية 53ر2 مليار يورو (9ر2 مليار دولار) بانخفاض نسبته 9% سنويا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع عدد مشتركي الهاتف المحمول لدى الشركة الفرنسية بمقدار 112 ألف مشترك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة عليها، كما انخفض عدد مشتركي الهاتف الأرضي بمقدار 41 ألف مشتركة بشكل عام، رغم ضم 75 ألف عميل لشبكة الألياف الضوئية. كما انخفضت إيرادات خدمات الشركات بأكثر من 20% سنويا.

من المتوقع أن تتحسن ديناميكيات الأعمال في الربع الأول من هذا العام بعد التركيز على تحقيق رضا العملاء وانضباط الأسعار، وفقًا لما صرّح به ماتيو كوك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتنقلة إس.إف.آر المملوكة لشركة ألتيس فرانس، في مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين.

وفي فبراير الماضي توصلت ألتيس فرانس إلى اتفاق مع دائنيها لشطب 6ر8 مليار يورو - أي حوالي ثلث إجمالي ديونها - مع السماح لمؤسسها الملياردير باتريك دراهي بالبقاء مسيطرًا على الشركة. وكانت الشركة تعاني من ضعف الأداء وهيكل رأس مال مثقل بالديون لم يعد قادرا على البقاء مع ارتفاع أسعار الفائدة.