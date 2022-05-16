كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إليزابيث بورن، رئيسة للوزراء اليوم الاثنين، في سابقة فرنسية منذ أكثر من 30 عاماً، كما تعد الامرأة الثانية في تاريخ الجمهورية الفرنسية التي تتولى المنصب.. فمن هي تلك المرأة؟



إليزابيث بورن، 61 عامًا، وزيرة النقل والتحول البيئي السابقة، في حكومة رئيس الوزراء الأسبق إدوارد فيليب في 17 مايو 2017، كذلك وزيرة العمل الفرنسية، في حكومة جون كاستكس.



وأصبحت إليزابيث بورن، ثاني رئيس وزراء في تاريخ الجمهورية الخامسة، بحسب محطة "إل.ٍسي إي" الفرنسية



وبعد مرور ما يقرب من خمس سنوات على اليوم التالي لدخولها الحكومة، عادت إليزابيث بورن مع ترقية لتصبح رئيسة للوزراء.



واختار ماكرون، هذه المرأة الستينية، مكافأة لها كوزيرة للعمل، لتفانيها وكفائتها، مستغلاً بخلفيتها الاشتراكية والبيئية التي كان يبحث عنها لقيادة عمل فترة ولايته الثانية البالغة خمس سنوات.



ولإضفاء لون أكثر خضرة ووردًا على الولاية الجديدة لرئيس الدولة، تتمتع هذه الصديقة المقربة السابقة للحزب الاشتراكي بتجربتها، مع وزيرة البيئة السابقة سيجولين رويال عندما كانت وزيرة البيئة، في عامي 2014 و 2015.



وعملت إليزابيث بورن أيضاً، مع ليونيل جوسبان في التسعينيات، وزيرة التحول البيئي من يوليو 2019 إلى يوليو 2020 بعد استقالة فرانسوا دي روجي وقبل تعيين باربرا بومبيلي.



وقامت إليزابيث بورن ببناء صورة سياسية، شيئاً فشيئاً، إذ لقبت بالوزيرة "تكنو" "متمكنة" في وظيفتها.



وكانت إليزابيث بورن في البداية موظفة مدنية كبيرة، ومهندسة حاصلة على درجة من المدرسة الوطنية للهندسة، والمدير السابق لهيئة السكك الحديدية، ورئيس منطقة بواتو شارانتس، والمديرة العامة للتخطيط الحضري في دار البلدية في باريس.