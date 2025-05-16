قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة، إنه لا يوجد سيناريو تتخلى فيه إيران عن "حق اكتسبته بشق الأنفس في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية"، ونفى تلقي إيران لمقترح مكتوب من واشنطن بشأن الاتفاق النووي، وذلك بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن طهران تلقت مقترح الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، تتخلى بموجبه عن طموحاتها النووية مقابل رفع العقوبات، بحسب موقع "الشرق" ألإخباري.

ووجه عراقجي حديثه لواشنطن، في منشور على منصة "إكس"، وقال "طهران لا تزال عازمة وواضحة؛ احترموا حقوقنا وأنهوا عقوباتكم، وسنحصل على اتفاق".

وأضاف: "نرحب دوماً بالحوار القائم على الاحترام المتبادل، ودائماً ما نرفض الإملاءات".

وقال عراقجي إن طهران لم تتلق عرضاً مكتوباً من واشنطن بشأن الاتفاق النووي "بشكل مباشر أو غير مباشر"، وقال إن طهران لا تزال تتلقى "رسائل متناقضة".



وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية غريب أبادي إن "التخصيب هو خطنا الأحمر ولا رجعة فيه، كما أنه لا يجوز قبول أي وقف للتخصيب".

وكان علي شمخاني، المستشار السياسي والعسكري والنووي الأعلى للمرشد الإيراني علي خامنئي، قد قال الأربعاء، إن إيران ستتعهد بعدم تصنيع أسلحة نووية، والتخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب القابل للاستخدام في الأسلحة، والالتزام بتخصيب اليورانيوم فقط بالمستويات المنخفضة المطلوبة للاستخدام المدني، والسماح للمفتشين الدوليين بالإشراف على العملية، مقابل رفع فوري لجميع العقوبات الاقتصادية عن إيران.

وأجرت الولايات المتحدة وإيران محادثات بشأن برنامج إيران النووي لأسابيع، واعتبر مبعوث ترمب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الجولة الأخيرة من المفاوضات في مسقط، عاصمة سلطنة عمان، "مشجعة".



وقال ترامب الجمعة، إن إيران بات لديها مقترح الإدارة الأميركية للتوصل إلى اتفاق نووي، وهي تعلم أن عليها التحرّك بسرعة.

وأضاف للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، وفقاً لتسجيل صوتي لتصريحاته: "لديهم مقترح.. والأهم من ذلك أنهم يعلمون أن عليهم التحرّك بسرعة وإلا، فسيحدث أمر سيء".

والخميس، قال ترمب إن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، مضيفاً أن طهران وافقت "نوعاً ما" على الشروط.

والجمعة، حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، من أن "عرض" الرئيس الأميركي لطهران "لن يدوم إلى الأبد".

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن اعتقاده بأن الرئيس دونالد ترامب منح إيران فرصة من خلال التوصل إلى اتفاق نووي، مؤكدا أن هذا العرض "لن يدوم إلى الأبد".

**مباحثات إيرانية مع الترويكا



وبحثت إيران، الجمعة، مع دول "الترويكا" الأوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، في قنصلية طهران بإسطنبول، المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، ورفع العقوبات.

وأفاد مسؤول أميركي، وشاهد من وكالة "رويترز"، بأن ماركو روبيو التقى مستشاري بريطانيا وفرنسا وألمانيا للأمن القومي في إسطنبول، الجمعة، لمناقشة ملف إيران، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي في منشور على منصة "إكس": "استضفنا، أنا و(مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد) تخت روانجي، المديرين السياسيين للدول الأوروبية الثلاث في إسطنبول. تبادلنا الآراء وأجرينا مناقشات حول آخر مستجدات المفاوضات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي ورفع العقوبات".

**واشنطن: عرضنا لن يدوم للأبد

وقال وزير الخارجية الأميركي إن الرئيس ترمب منح إيران فرصة لتكون "دولة مزدهرة ومسالمة"، من خلال التوصل إلى اتفاق نووي، فيما حض صناع القرار في طهران على اغتنامها، مؤكداً أن هذا العرض "لن يدوم إلى الأبد".

قال علي شمخاني، المستشار السياسي والعسكري والنووي الأعلى للمرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، إن إيران مستعدة لتوقيع اتفاق نووي مع الرئيس دونالد ترمب.

وقال روبيو في مقابلة، الخميس، مع شبكة FOX News: "هذه هي الفرصة المتاحة أمامهم، وهو يأمل (الرئيس ترمب) أن يغتنموا هذه الفرصة، وأن يقبلوا هذا العرض. ويقول إن هذا العرض لن يستمر إلى الأبد. وما يعنيه بذلك هو أنه في مرحلة ما سيتعين اتخاذ قرارات بشأن المزيد من الضغوط القصوى والخيارات الأخرى؛ لأن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً مطلقاً".

وشدد روبيو على أنه "لا يمكن السماح لنظام كهذا أن يمتلك أسلحة نووية مطلقاً"، مشيراً إلى أن "الرئيس (ترمب) أوضح أنهم لن يمتلكوا سلاحاً نووياً. نأمل أن يكون ذلك من خلال مسار التفاوض. نأمل أن يكون ذلك عبر طريق الدبلوماسية".

وأشاد بجهود المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قائلاً: "ستيف ويتكوف يقوم بعمل رائع في التفاوض في مفاوضات صعبة للغاية.. لن يكون هذا الأمر سهلاً، لكنه يقوم بعمل رائع في محاولة التوصل إلى هذا الحل السلمي لهذه المشكلة".