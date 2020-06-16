مدني تكشف سر مناصبها الإدارية على المستوى الدولي

أعربت آية مدني بطلة مصر السابقة للخماسي الحديث ورئيسة لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية عن شكرها وتقديرها لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب والذي منح لجنة اللاعبين دور مهم ومفعل داخل اللجنة الأولمبية.

وقالت مدني :"في السابق لجنة اللاعبين لم يكن لها دور ولكن مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الحالي أصبح للجنة اللاعبين دور ولها نشاط وهو خطوة مهمة للغاية بمشاركة اللاعبين وأن تكون تجاربهم في الرياضة محل إهتمام لإعداد أجيال للمستقبل".

وأوضحت أية أن مساهمة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والدعم الذي وجدته منذ تنصيبها رئيسه للجنة اللاعبين كان له دور كبير في إنطلاقة دولية بالتواجد كعضو في لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية رغم أن إختيار أعضاء لجنة اللاعبين في اللجنة الأولمبية الدولية يكون من ألعاب أخرى غير الخماسي الحديث ولكن دور اللجنة الأولمبية المصرية ودعمها بجانب تاريخها في البطولات كان له دور في التواجد كعضو في لجنة اللاعبين الدولية.

وأضافت مدني أن دعم اللجنة الأولمبية المصرية كان له دور في تواجدها كعضو في لجنة لتطوير باللجنة الأولمبية الدولية وأيضا عضو في اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الملاكمة الدولي حتى أولمبياد طوكيو والمساهمة في برامج مهمة من أجل تطوير الرياضة على المستوى المحلي الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن التواجد الدولي مهم للغاية وأن يكون لمصر ممثل في لجان مهمة في المناصب الدولية واللجنة الأولمبية الدولية أمر مهم للغاية وفي نفس الوقت يكون صعب للغاية تحقيقه ويحتاج إلى علاقات قوية وتواصل دولي كبير بجانب اسم اللاعب وتاريخه الدولي في اللعبة التي يمارسها، ووجدت هذا الدعم والإتصالات الدولية من اللجنة الأولمبية المصرية التي دعمت بقوة وساعدت حتى أحصل على هذه المناصب ويصبح لمصر ممثل يعبر عنها دوليا في أهم التجمعات الإدارية.

وأتمت أية مدني :"أتمنى أن أكون سفيرة لمصر على قدر المسئولية وأحافظ لمصر على هذا التواجد الدولي وهذه مسئولية كبيرة وهناك تواصل مستمر مع اللجنة الأولمبية المصرية وهشام حطب حتى نكون على خط واحد بما فيه مصلحة مصر والرياضة المصرية التي تتقدم بخطى ثابته سواء على مستوى النتائج أو المستوى الإداري".