 الاحتلال الإسرائيلي يشن عدة غارات جنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يشن عدة غارات جنوب لبنان

بيروت - وفا
نشر في: الأحد 16 يونيو 2024 - 9:12 م | آخر تحديث: الأحد 16 يونيو 2024 - 9:13 م

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قصفها على عدة بلدات في جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن طيران الاحتلال الحربي شن غارة على بلدة الطيبة بصاروخين لم ينفجرا، كما أغار على بلدتي كفركلا ومحيبيب، وقصفت طائرة مسيرة للاحتلال بلدة الطيبة.

وقصفت مدفعية الاحتلال بلدة العديسة، وبلدة يارون في قضاء بنت جبيل، طالت الأحياء السكنية فيها، كما قصفت أطراف الناقورة، ووادي حامول شرقا، بعدد من القذائف الثقيلة والحارقة.

وخلف القصف حرائق كبيرة في حامول امتدت إلى الـأحراج وأشجار الزيتون، فيما حلقت طائرات الاستطلاع فوق الناقورة والقطاع الغربي.


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