يحتفل العالم في 13 أغسطس من كل عام باليوم العالمي للعُسر، وهي مناسبة تسلط الضوء على الأشخاص الذين يعتمدون على اليد اليسرى في الكتابة والعديد من الأنشطة اليومية، وتدعو إلى زيادة الوعي بالتحديات التي قد يواجهونها في عالم صُممت نسبة كبيرة من أدواته ومنتجاته لتناسب مستخدمي اليد اليمنى.



وتشير الأبحاث، وفقا لـ BBC، إلى أن ما بين 10 إلى 12% من سكان العالم من العُسر، ويهدف اليوم العالمي إلى الاحتفاء باختلافهم، ولفت الانتباه إلى احتياجاتهم العملية، خاصة في المدارس وأماكن العمل ومجالات التصميم والإنتاج.



-متى بدأ الاحتفال باليوم العالمي للعُسر؟

ترجع بداية الاحتفال بهذا اليوم إلى عام 1976، عندما أطلق دين كامبل، مؤسس "نادي العُسر"، مناسبة للاحتفاء بالأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى والتعريف بالتحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية.

وفي 13 أغسطس 1992، أطلق "نادي العُسر" اليوم العالمي للعُسر بصورة رسمية كحدث سنوي، بهدف زيادة الوعي بمزايا استخدام اليد اليسرى والصعوبات التي قد تواجه أصحابها في مجتمع يغلب عليه استخدام اليد اليمنى. ومنذ ذلك الحين، أصبح 13 أغسطس موعدًا سنويًا لإحياء المناسبة في دول مختلفة حول العالم.

ورغم أن العُسر يشكلون نسبة صغيرة من سكان العالم، إلا أن العديد منهم شغلوا وظائف مهمة للغاية.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الشخصيات المؤثرة عالميًا من مستخدمي اليد اليسرى، الذين تركوا بصمات واضحة في مجالات الفن والسياسة والعلوم والأدب والموسيقى والرياضة، ليصبحوا نماذج بارزة تؤكد أن استخدام اليد اليسرى لم يكن عائقًا أمام النجاح والتميز.

-ليوناردو دا فينشي

يأتي الفنان الإيطالي والعالم ليوناردو دا فينشي في مقدمة أشهر الشخصيات التي ارتبط اسمها باستخدام اليد اليسرى. ويعد أحد أبرز رموز عصر النهضة، إذ جمع بين الرسم والعلوم والهندسة والتشريح والاختراع.

ومن أشهر أعماله لوحتا "الموناليزا" و"العشاء الأخير"، بينما تكشف مخطوطاته عن اهتمام واسع بالعلوم والهندسة ودراسة جسم الإنسان.

-ماري كوري.. العالمة الحاصلة على نوبل

تعد العالمة البولندية الفرنسية ماري كوري من أبرز الأسماء العلمية المرتبطة بقائمة مشاهير مستخدمي اليد اليسرى. وأسهمت أبحاثها في مجال النشاط الإشعاعي في تغيير مسار الفيزياء والكيمياء، وحصلت على جائزتي نوبل في الفيزياء والكيمياء. وترد كوري ضمن قوائم العلماء المشاهير من مستخدمي اليد اليسرى.

-باراك أوباما.. رئيس أمريكي أعسر

يعد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما من أشهر الشخصيات السياسية الحديثة التي تستخدم اليد اليسرى. وخلال فترة رئاسته للولايات المتحدة، كان ظهوره في المناسبات الرسمية وهو يكتب بيده اليسرى من العلامات اللافتة التي جعلته واحدًا من أشهر السياسيين العُسر.

وتضم قوائم الشخصيات السياسية العسراء أيضًا رؤساء أمريكيين سابقين مثل بيل كلينتون وجورج بوش الأب، إلى جانب شخصيات سياسية تاريخية مثل ونستون تشرشل.

-بيل جيتس.. أعسر في عالم التكنولوجيا

في عالم التكنولوجيا وريادة الأعمال، يبرز اسم بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، ضمن الشخصيات الشهيرة التي تستخدم اليد اليسرى.

وساهم جيتس في تشكيل صناعة البرمجيات والحوسبة الشخصية، وتحول من أحد أبرز رواد صناعة التكنولوجيا إلى شخصية عالمية مؤثرة في الأعمال والعمل الخيري. وتدرجه عدة قوائم للشخصيات الشهيرة من مستخدمي اليد اليسرى.

-أوبرا وينفري.. تأثير واسع في الإعلام

تعد أوبرا وينفري من أبرز الشخصيات الإعلامية التي ترتبط باستخدام اليد اليسرى. ونجحت في بناء واحدة من أكثر العلامات تأثيرًا في الإعلام والترفيه الأمريكي، وتحولت إلى واحدة من أشهر الشخصيات النسائية تأثيرًا في الثقافة الشعبية.

وتظهر وينفري ضمن قوائم الشخصيات الشهيرة من مستخدمي اليد اليسرى، إلى جانب عدد من الفنانين ورجال الأعمال.