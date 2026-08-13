قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إن جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع كوبا، بما فيها الوسائل العسكرية.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها الأربعاء، خلال مشاركته باجتماع تحالف الأمريكتين لمكافحة الكارتلات (عصابات التهريب) في بنما.

وذكر هيغسيث أن واشنطن تتعاون بشكل وثيق مع دول المنطقة، مثل بنما والإكوادور، بمجالي الأمن ومكافحة عصابات المخدرات.

وقال إن الولايات المتحدة "شريك مفضل" لدول المنطقة، مدعيا أن أنشطة دول مثل الصين وروسيا وإيران في أمريكا الجنوبية "تقوم على الاستغلال".

وفي إشارة إلى اليوم الذي احتجز فيه الجيش الأمريكي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، زعم هيغسيث أن أنظمة الدفاع الجوي التي قدمتها روسيا فشلت في حماية العاصمة كاراكاس، وأن عناصر الأمن الكوبيين لم يتمكنوا أيضا من حماية مادورو.

وشن الجيش الأمريكي في 3 يناير الماضي، وفي انتهاك للقانون الدولي، هجوما على فنزويلا أسفر عن قتلى واعتقال الرئيس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وفي تعليقه على موقف واشنطن تجاه كوبا، قال هيغسيث: "جميع الخيارات مطروحة، بما فيها الخيارات العسكرية".

وقال إن على الإدارة الكوبية أن تأخذ مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعين الاعتبار، محذرا من أن الجيش الكوبي "لا يستطيع مجاراة" القوة العسكرية الأمريكية.

وذكر هيغسيث أن قناة بنما تتمتع بأهمية استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، مؤكدا أن إدارة بنما منفتحة على التعاون لمنع "جهات خبيثة" من التدخل في عمل القناة.

وتابع: "لن نسمح لأي دولة باستخدام قناة بنما - التي تعد طريقا رئيسيا لعبور التجارة البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادئ - عنصرا للتهديد".

** الحصار الأمريكي على كوبا

وكان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز قال في 7 يوليو الماضي إن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا يمثل "عملا حربيا"، مضيفا أنه "يخنق الشعب الكوبي ويقتله بصمت".

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 23 يوليو إن "التغيير في كوبا سيكون صعبا، لكن لا بد من القيام به من أجل مستقبل أفضل"، مدعيا أن المسؤولين في كوبا "دمروا" البلاد من خلال المضي قدما على أساس "أيديولوجية منهارة".

وفي الآونة الأخيرة، تداولت تقارير إعلامية أمريكية تفيد بأن وزارة الدفاع الأمريكية تراجع "بهدوء" خياراتها تجاه كوبا، في وقت يستمر فيه التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط.