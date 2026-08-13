تايوان تبطئ سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول لمدة 30 دقيقة ضمن تدريبات عسكرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت بعض مناطق تايوان، اليوم الخميس، تباطؤا شديدا في سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول لمدة 30 دقيقة.

وشمل التباطؤ العاصمة تايبيه وست مدن ومناطق أخرى، ضمن المرحلة الأخيرة من تدريبات "هان كوانج" العسكرية السنوية، التي بدأت الأسبوع الماضي بهدف محاكاة كيفية استجابة الجزيرة لاحتمال تعرضها لغزو عسكري صيني.

وقامت شركات الاتصالات بخفض سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف المحمول إلى 256 كيلوبت في الثانية، مما جعل من الصعب استخدام الإنترنت في أي شيء عدا إرسال واستقبال الرسائل النصية.

وقدم الرئيس التايواني لاي تشينج تي اعتذاره للشعب عن هذا الإزعاج، قائلا "نرجو تفهمكم ودعمكم، فهذا تدريب ضروري".

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن 18 طائرة حربية صينية و11 سفينة حربية تابعة للبحرية الصينية حلقت حول تايوان خلال الفترة من صباح أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس.