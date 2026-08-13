اغتيال ضابط روسي في شبه جزيرة القرم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال ميخائيل رازفوجاييف حاكم إقليم سيفاستوبول إن ضابطا عسكريا روسيا ‌قتل، اليوم الخميس، فيما وصفتها السلطات الروسية بأنها عملية اغتيال في كبرى مدن شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وأفاد رازفوجاييف بأن السلطات اعتقلت امرأة للاشتباه في تنفيذها الهجوم لصالح المخابرات الأوكرانية. ولم يصدر تعليق بعد من أوكرانيا، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ولم يكشف رازفوجاييف عن هوية القتيل أو المشتبه بها. ونقلت وكالة تاس للأنباء ‌عن ⁠جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله إن المرأة روسية.

وسبق أن اتهمت روسيا أوكرانيا بالوقوف وراء سلسلة من ⁠عمليات الاغتيال لمسئولين عسكريين كبار وأشخاص على صلة بمجهود موسكو الحربي.

وفي ⁠سياق منفصل، قال رازفوجاييف إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم ⁠في سيفاستوبول ليلا في أثناء تفكيك عبوة ناسفة.

إلى ذلك، نقلت شبكة آر.بي.سي ‌الروسية عن نائب برلماني بارز القول ⁠إن موسكو سلمت لكييف رفات 261 جنديا أوكرانيا واستلمت في المقابل رفات 24 ‌من ⁠قتلى الحرب الروس.

وأجرى الجانبان عمليات تبادل مماثلة ⁠على فترات متقطعة منذ اندلاع ⁠الحرب المستمرة للعام ⁠الخامس.