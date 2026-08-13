ولي عهد اليابان: لدي مشاعر متضاربة بشأن قانون الخلافة الذي يقتصر على الذكور

قال ولي عهد اليابان الأمير أكيشينو، الشقيق الأصغر للإمبراطور ناروهيتو، اليوم الخميس إن لديه " مشاعر متضاربة" بشأن تعديل الحكومة لقانون القصر الإمبراطوري الذي يؤكد على أن الذكور فقط هم من يمكنهم أن يتوجوا بلقب الإمبراطور.

وأضاف أكيشينو في مؤتمر صحفي قبل زيارته إلى باراجواي في وقت لاحق من هذا الشهر للاحتفال بالذكرى الـ90 لهجرة اليابانيين إلى باراجواي " أعتقد أنه لا يوجد اختلاف بين الرجال والنساء" فيما يتعلق بأداء مهام الأسرة الإمبراطورية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية.

وتأتي تصريحات أكيشينو، الذي يشغل المرتبة الثانية في تولى العرش الياباني، بعد أسابيع من تعديل تاريخي على قانون القصر الإمبراطوري، أجرته حكومة رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي، ينص على أن الرجال من سلالة الأب هم فقط الذين يمكن أن يصبح الواحد منهم امبراطورا.

وواجه القانون انتقادات وصفته بالذي عفا عليه الزمن والمتحيز جنسيا، كما أثار التعديل غضبا ومخاوف من أن هذا الإجراء يمكن أن يقضى على الأسرة الإمبراطورية التي تنكمش بالفعل.

وقال أكيشينو لدى سؤاله بشأن قرار الحكومة" لدى مشاعر متضاربة حيال هذا الأمر، وسيكون أمرا غريبا إذا لم يكن لدي هذه المشاعر ". وأضاف " هذه مسألة صعبة، وحقيقة الأمر لا أستطيع أن أتحدث عنها".

وأضاف" المجتمع في حاجة للاستمرار في إحراز تقدم، وأعتقد أنه من المهم أن يواصل الأشخاص الذين لديهم آراء مختلفة التفكير فيما هو أفضل".