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قالت وزارة الإيكولوجيا والبيئة الصينية في خطتها الخمسية إن البلاد تهدف لزيادة الغطاء الغابي إلى 8ر25 % بحلول 2030 لتعزيز الحماية البيئية والتنوع.

وحددت الخطة أهدافا محددة لهذه الفترة، بما في ذلك الحفاظ على نسبة المساحة الأرضية التي تغطيها المناطق المحمية بما لا يقل عن 18 % من إجمالي المساحة الأرضية للبلاد، ورفع مؤشر الجودة الإيكولوجية إلى 5ر86 ، وزيادة معدل الحفاظ على التربة والمياه إلى ما يزيد عن 74 %، بحلول 2030، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وحددت الخطة خطوات لدعم المشاريع المؤهلة الخاصة بأحواض الكربون البيئية في توليد عائدات من خلال أسواق الكربون التطوعية الوطنية ونشر المنهجيات الخاصة بأحواض الكربون، طبقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

واشتملت الخطة على دعوات لفرض ضوابط أكثر صرامة على استصلاح الأراضي من البحر وحماية الغابات الطبيعية والمستنقعات واستعادة المناجم المهجورة.