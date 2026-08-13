السكك الحديدية الألمانية تزود موظفي المحطات بكاميرات مثبتة على الملابس

تعتزم شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) تجهيز مئات الموظفين الإضافيين بكاميرات مثبتة على الملابس.

وأعلنت الشركة أن نحو 2700 موظف في خدمات المحطات سيحصلون تدريجيا على إمكانية حمل مثل هذه الكاميرا بشكل طوعي.

وبدأ بالفعل استخدام أولى الكاميرات في المحطتين الرئيسيتين في فرانكفورت وبيليفيلد. ومن المقرر أن يتلقى الموظفون تدريبا قبل استخدامها.

وقالت كاتيا هوسكه، عضو مجلس إدارة لدى شركة "إنفراجو" التابعة لدويتشه بان، والمعنية بشؤون محطات الركاب: "يجب أن يحصل موظفونا على حماية أفضل، ولهذا يمكنهم الآن أيضا استخدام كاميرا مثبتة على الملابس كجزء من معدات الحماية الشخصية".

وتأمل السكك الحديدية في أن يكون للكاميرات تأثير في تهدئة المواقف خلال النزاعات، على وجه الخصوص.

وتستخدم الكاميرات المثبتة على الملابس بالفعل في القطارات الألمانية، سواء في النقل الإقليمي أو النقل لمسافات طويلة. ويمكن لموظفي القطارات استخدامها بشكل طوعي. وفي مطلع يوليو، أعلنت دويتشه بان أنها ستزود اعتبارا من ذلك الوقت نحو 2000 موظف في قطاع النقل لمسافات طويلة بهذه الكاميرات، وهم مشرفو القطارات والعاملون في خدمات تقديم الطعام على متنها.

وكانت رئيسة دويتشه بان، إيفلين بالا، قد أعلنت بعد الهجوم المميت على مشرف قطار في قطاع النقل الإقليمي في فبراير الماضي أنه من المقرر تجهيز جميع الموظفين الذين يتعاملون مع العملاء بمثل هذه الكاميرا على أساس طوعي خلال العام الجاري.



