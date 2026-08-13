ألمانيا تسجل 12 ألفا و500 وفاة بسبب الحر خلال 2026

أدت فترات الحر في أنحاء ألمانيا هذا العام إلى نحو 12 ألفا و500 وفاة، وذلك بحسب أحدث تقرير عن الوفيات المرتبطة بالحر الصادر عن معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض، والذي يغطي الفترة من 6 أبريل إلى 2 أغسطس 2026.

ووفقا للبيانات، توفي حتى الآن هذا العام عدد أكبر بكثير من الأشخاص بسبب الحر مقارنة بما شهدته سنوات كاملة في المعتاد. وخلال السنوات العشر الماضية، سجل عام 2018 وعام 2019 على وجه الخصوص عددا كبيرا من الوفيات بسبب الحر، إذ توفي في عام 2018، وفقا لأحدث بيانات معهد روبرت كوخ، 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. وقد يكون العدد الإجمالي للوفيات بسبب الحر هذا العام أعلى حتى من الرقم المعلن، إذ أوضح المعهد أن هذه التقديرات تعد تقديرات متحفظة.

ويشكل الحر خطرا بشكل خاص على كبار السن والمسنين. وسجلت الفئة العمرية فوق 85 عاما أكبر عدد من الوفيات، بنحو 6300 وفاة. وكان أكثر من 3100 من المتوفين تتراوح أعمارهم بين 75 و84 عاما، ونحو 1900 بين 65 و74 عاما. وبلغ عدد الوفيات بين من تقل أعمارهم عن 65 عاما نحو 1200 وفاة.

وكانت موجة الحر الشديدة في نهاية يونيو الماضي من العوامل المؤثرة بشكل خاص. ويقدر معهد روبرت كوخ أن نحو 9600 شخص توفوا بسبب الحر في أسبوع واحد فقط، من 22 إلى 28 يونيو. وبلغت درجات الحرارة في كثير من المناطق بألمانيا نحو 40 درجة خلال تلك الأيام.

ويستند معهد روبرت كوخ في تقديراته إلى أعداد الوفيات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، كما تدخل في الحسابات بيانات من 52 محطة أرصاد جوية تابعة لهيئة الأرصاد الجوية الألمانية. وكان المعهد قد قدر في الأسبوع الماضي عدد الوفيات بسبب الحر حتى 26 يوليو بنحو 11 ألفا و900 وفاة. غير أن هذا الرقم قد يتغير لاحقا.

كما تختلف أرقام السنوات الماضية مقارنة بتقديرات سابقة لمعهد روبرت كوخ. وقالت متحدثة باسم المعهد إن ذلك يرجع إلى إعادة حساب التقديرات كل شهر، بما في ذلك تقديرات السنوات الماضية، وأضافت: "كما يجرى تطوير النموذج باستمرار، ولذلك لا تكون الأرقام متطابقة بالضرورة".

ووفقا لمعهد روبرت كوخ، يظهر ارتفاع معدل الوفيات المرتبط بالحر عادة اعتبارا من متوسط درجة حرارة أسبوعي يبلغ 20 درجة، أي متوسط درجات الحرارة خلال النهار والليل في أسبوع. وبلغ متوسط درجة الحرارة الأسبوعي على مستوى ألمانيا 6ر21 درجة في الفترة من 27 يوليو إلى 2 أغسطس 2026.