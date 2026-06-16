وجه نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة جديدة للنجم الشاب حمزة عبدالكريم، عقب مشاركته الأولى مع منتخب مصر الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر «فيسبوك» صورة اللاعب المصري، وعلق: «حمزة عبدالكريم صنع التاريخ كأصغر لاعب مصري يشارك في كأس العالم».

وأضاف النادي: «نبارك للاعبنا المصري حمزة عبد الكريم، الذي استهل مشواره في كأس العالم 2026 بالمشاركة في قمة المجموعة السابعة بين منتخب الفراعنة ونظيره البلجيكي (1-1)».

وشارك حمزة عبدالكريم في مباراة مصر وبلجيكا التي أقيمت على ملعب «لومن فيلد» بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة، والتي تضم أيضًا إيران ونيوزيلندا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.