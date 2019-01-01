وكالة صحية أوروبية تتوقع ارتفاع إصابات كورونا بشدة

يتوقع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها زيادة حادة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا جراء انتشار سلالة دلتا.



ترى الوكالة ومقرها ستوكهولم بناء على توقعات لدول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أن عدد الإصابات في المنطقة سوف يرتفع إلى 9ر622 إصابة جديدة لكل مئة ألف ساكن في الأسبوع الأول من أغسطس.



تشمل المنطقة الاقتصادية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي السبعة وعشرين، بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا وليختنشتاين.



وكان معدل الإصابة الأسبوعي 6ر89 الأسبوع الماضي عقب زيادات في الأسبوعين السابقين عليه، بحسب أحدث تقرير أسبوعي لفيروس كورونا الذي يعده المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.



وبحسب التقرير، من المتوقع حدوث زيادة على نطاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى 6ر144 إصابة جديدة لكل مئة ألف ساكن بحلول نهاية الأسبوع. ثم يرتفع بشدة بما يقدر 2ر262 و4ر420 وكذلك 9ر622 في الأسابيع التالية.



وتتوقع الحسابات مستوى إصابة منخفض مستقر من 6ر12 إلى 4ر15 لألمانيا.