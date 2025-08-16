الزعماء الأوروبيون يجتمعون عبر الفيديو لبحث أوكرانيا بعد قمة ألاسكا

من المقرر أن يجري الزعماء الأوروبيون مشاورات بعد ظهر غد الأحد حول زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي المزمعة لواشنطن ، ونتائج قمة ألاسكا بين الرئيسين الأمريكي والروسي أمس الجمعة.

ووفق قصر الأليزية في باريس ، سوف يعقد ما يسمى بتحالف الراغبين مؤتمرا عبر الفيديو في الساعة الثالثة مساء (1300 بتوقيت جرينتش) ، وذلك في إشارة إلى تحالف يضم 30 دولة داعمة لأوكرانيا بقيادة بريطانيا وفرنسا.

وسوف يرأس الاجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاشتراك مع رئيس الورزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم الكرملين فلاديمير بوتين عقدا اجتماعا في مدينة أنكوراج أمس الجمعة لبحث مسألة إنهاء الحرب في أوكرانيا .لكن لم تتمخض القمة عن أي نتائج ملموسة حسبما أعلن بعدها.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي الرئيس الأمريكي في واشنطن بعد غد الاثنين.