جيش الاحتلال: سنوفر خياما ومعدات إيواء بغزة لنقل السكان من مناطق القتال لجنوب القطاع

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيوفر خيامًا ومعدات إيواء للفلسطينيين في قطاع غزة بدءًا من غد الأحد.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم جيش الاحتلال قوله إنهم سيوفرون خياما ومعدات إيواء لسكان غزة ابتداء من غد الأحد استعدادًا لنقل السكان من مناطق القتال إلى جنوب القطاع.

يأتي ذلك على وقع ترقب لتوسيع إسرائيل عدوانها على غزة، في أعقاب موافقة المجلس الوزاري المصغر على خطة لاحتلال مدينة غزة شمالي القطاع.

وفي تمهيد لهذه العملية المرفوضة من قِبل الكثير من الدول حول العالم، كثفت قوات الاحتلال خلال الأسبوع الأخير غاراتها الجوية وعمليات نسف وتفجير المباني السكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة ، مما أجبر معظم سكانه على النزوح قسرا باتجاه غرب المدينة.

وتزامن هجوم جيش الاحتلال مع دمار هائل خلفته عملياته العسكرية في حيي الشجاعية والتفاح شرق غزة بعد تراجع الآليات من وسطهما.

وبدأ التوغل البري الأخير للجيش الإسرائيلي في مدينة غزة في 3 أبريل الماضي عندما أصدر أوامر بتهجير أهالي حي الشجاعية شرق المدينة، وأعلن عن عملية عسكرية هناك أدت إلى تدمير أجزاء واسعة من الحي ومنع سكانه العودة إليه.