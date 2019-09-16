ممثلون عن جمعيات رجال الأعمال: انخفاض الفائدة ينعكس بشكل إيجابي على الاستثمار المباشر

قال محمد صبري، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، إن انخفاض أسعار الفائدة ينعكس بشكل إيجابي على الاستثمار المباشر، موضحًا أنه يجب انتظار 6 أشهر على الأقل لكي نرى أثره على المشروعات الاستثمارية.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفي لإعلان عن مؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر" المقرر انعقاده في 23 سبتمبر الجاري.

وأضاف صبري أنهم كجمعية يهدفون إلى العديد من المبادرات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال مبادرة دعم المشروعات متناهية الصغر والحرف اليدوية بـ3 مليار جنيه بواقع تمويل 250 مليون شهريا بإجمالي عدد عملاء 1.5 مليون عميل.

وأشار صبري إلى أنهم يستهدفون الوصول بالمحفظة التمويلية إلى 6 مليار جنيه في عام 2022 مقابل 1.5 مليار جنيه.

وقال جمال أبو علي، الأمين العام لجمعية شباب الأعمال، إن تخفيض سعر الفائدة يساهم في تشجيع الاستثمار ويعمل علي تشجيع المواطنين بتشغيل مداخرتهم في مشروعات بدلا عن الاحتفاظ بها في ودائع بنكية.

ويري أبو علي، أن انخفض في أسعار الفائدة لا بد أن يتم بتوازي مع وجود استثمار ومشروعات جديدةن لافتًا إلى أن استمرار البنك المركزي في انخفاض أسعار الفائدة سينعكس بشكل إيجابي على الاستثمار المباشر.