انعقاد المؤتمر السنوي 22 لقسم أمراض النساء والتوليد قصر العيني جامعة القاهرة

يعقد قسم أمراض النساء والتوليد قصر العيني كلية الطب جامعة القاهرة، مؤتمره الدولي السنوي الـ٢٢، و الذي يعد أضخم حدث تدريبي في هذا المجال، بهدف الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الأبحاث في مصر والعالم للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة، وخاصة في حالات تأخر الإنجاب والأورام للجهاز التناسلي الأنثوي وجراحات المناظير والحمل الحرج و التجميل النسائي، غدا.

يقام المؤتمر على مدى يومين تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، وبرئاسة الدكتور ايهاب سليمان رئيس قسم التوليد وأمراض النساء بالكلية.

يشارك في المؤتمر عدد من الخبراء العالميين من عديد من الدول الأوروبية والخبراء المصريين من أساتذة الجامعات.

وأشار الدكتور إيهاب سليمان رئيس قسم أمراض النساء والتوليد والعقم بقصر العيني إلى أن المؤتمر الثاني والعشرون السنوي لقسم أمراض النساء والتوليد سيتناول كافة الموضوعات أبرزها الحمل والولادة وطب الأم والجنين وأمراض النساء وعلاج مشكلات تأخر الإنجاب و الحمل الحرج و التجميل النسائي، وتضمن ورش عمل قبل و بعد و أثناء المؤتمر، ويشارك في المؤتمر 22 متحدث دولي بالإضافة الي و 9 مشاركين أون لاين.

وتابع رئيس القسم يتم بث جلسات المؤتمر بالكامل عبر منصات التواصل الاجتماعي، مضيفا أن المؤتمر سيتناول خلال جلسة هامة حقوق المرأة الصحية بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وفريدريكا ماير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، و الدكتورة نهلة عبدالتواب، ممثل مجلس السكان الدولي، وستتناول الجلسة خبرات قصر العيني وإحصائيات ومشكلات وحدة العنف ضد المرأة، وستكون جلسة أوسع من المنظور الطبي البحت.