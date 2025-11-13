مطار الكويت الدولي يستأنف الحركة الجوية بعد توقف مؤقت بسبب الضباب

أعلن الطيران المدني الكويتي، اليوم الخميس، استئناف الحركة الجوية في مطار الكويت الدولي بعد تحسن الأحوال الجوية وارتفاع مستوى الرؤية الأفقية.

‏وقال المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني عبدالله الراجحي، في تصريح اليوم، إن المطار بدأ عمليات التشغيل للرحلات المغادرة والقادمة بعد توقف مؤقت؛ بسبب الضباب الكثيف الذي شهدته البلاد اليوم وانعدام الرؤيه لأقل من ٥٠ مترا.

‏وأوضح أن فرق التشغيل في المطار وفرق المراقبة الجوية عملت على مدار الساعة لمتابعة الأوضاع وضمان انسيابية حركة الطيران وعودة التشغيل إلى وضعه الطبيعي حرصاً على سلامة المسافرين والطواقم الجوية.

وذكر أن الرحلات حاليا تسير وفق الجداول المعتادة بالتنسيق مع شركات الطيران والجهات المعنية، مؤكدا أن الطيران المدني يتابع باستمرار حالة الطقس مع الجهات المختصة لضمان انسيابية الحركة الجوية وسلامة التشغيل.