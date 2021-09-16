الرئيس السيسي لـ«حدادة المنصورة»: انت بنت بلد ونموذج نفتخر به ومساعدتك واجبنا تجاهك

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خالص تقديره للسيدة بوسي سعد التي تعد أول امرأة تعمل بمهنة الحدادة بالمنصورة لتعين أسرتها الكبيرة، قائلا "هي بنت بلد لا تتخلى عن أسرتها وتكافح في مهنة قاسية نادر أن تعمل بها امرأة".

وأضاف الرئيس السيسي موجها حديثه للسيدة "بوسي"، خلال اتصاله ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني على القناة "الأولي" الفضائية، " ربنا يعطيكي الصحة ويكرمك ويوفقك .. وكل ما تريدينه سنقوم بتنفيذه لك أعانك الله على الأسرة والأولاد وأخواتك الـ 14، هذا يعتبر عبء وحمل كبير جدا .. ونحن نساهم ونشارك في تخفيف هذا العبء عنك لأن ذلك هو واجبنا تجاهك وحقك علينا وحق كل إنسان في مصر أن نقدم له المساعدة".

من جهتها، أعربت المواطنة بوسي سعد في المداخلة الهاتفية، عن فخرها للتحدث مع الرئيس السيسي قائلة "لا أستطيع التعبير بشكل كاف عن فخري بالتحدث معك .. ربنا يعطيك الصحة ويخليك لينا ويبارك فيك .. حفظك الله لمصر وشعبها".

ورد عليها الرئيس السيسي قائلا: "يا أهلا وسهلا بالستات الجدعان.. انت تقومين بمهمة عظيمة لها أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى .. أنا تحت أمرك وتحت أمر كل مصري .. والله العظيم أنا بتشرف إني بكلمك أنت نموذج نفتخر به".

وقال الرئيس السيسي إن "الصورة التي نشاهدها في التليفزيون نموذج ومثل نفتخر به في بلدنا مصر .. امرأة عظيمة ومخلصة وشريفة وتشقى على أهلها وناسها ربنا يكرمك ويبارك فيكي وفي أولادك وكل حاجة انت عايزاها سنقوم بتنفيذها لك".