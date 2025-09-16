وزير الخارجية الألماني يعتزم حضور مؤتمر فلسطين في نيويورك

يعتزم وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول حضور مؤتمر الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، والمقرر عقده في 22 سبتمبر الجاري بتنظيم من فرنسا إلى جانب جهات أخرى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأعلن فاديفول ذلك خلال اجتماع مع نظيرته السويدية ماريا مالمر ستينرجارد في برلين، اليوم الثلاثاء، كرد فعل على إجراءات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية. وأكد فاديفول قائلا: "نتمسك بموقفنا الرافض للاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن، لكن ندعم إتاحة حل الدولتين".

وأكد فاديفول أن الحكومة الألمانية تقف بهذا الموقف بوضوح إلى جانب إسرائيل، مضيفا أن مشاركته في المؤتمر من شأنها أن توضح للحكومة الإسرائيلية "أن الطريقة التي تحاول بها حل المشكلة مع حماس ليست الطريقة الصحيحة من وجهة نظر ألمانيا في الوقت الراهن"، وأضاف: "سنواصل توضيح ذلك بكل الوسائل الدبلوماسية".

وأضاف فادفول، أن "ألمانيا تتحمل مسئولية خاصة تجاه دولة إسرائيل في حربها المُبررة مبدئيا ضد حماس"، وقال: "لكننا نراقب عن كثب الوسائل التي تدار بها هذه الحرب وتكاليفها"، مضيفا أن الوضع الإنساني في قطاع غزة غير مقبول، مؤكدا أن مواصلة الصراع بهدف الاستيلاء على مدينة غزة هو أيضا طريقة خاطئة.

وتعتزم دول مؤثرة، مثل فرنسا وبلجيكا وكندا، الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة بنيويورك خلال المؤتمر المزمع عقده عشية بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين المقبل.