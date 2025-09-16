رئيس الوزراء يحذر: مصر مستهدفة ضمن محاولات إعادة رسم خريطة المنطقة

نقل الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن سد النهضة، وذلك خلال لقائه مع رؤساء التحرير والمواقع، اليوم الثلاثاء.

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء اليوم، إلى أن رئيس الوزراء نوه أن العالم يشهد «مرحلة مخاض جديدة»، قائلًا إن هناك تغييرًا في التركيبة السياسية.

ونوه مدبولي، أن «العالم يشهد مرحلة شديدة الضبابية»، مؤكدًا أهمية الاصطفاف الوطني والتعاون والتحالف لحماية الوطن.

وحذر من أن «مصر مستهدفة ضمن محاولات إعادة رسم خريطة المنطقة»، مشددًا على أن «قوة مصر تبدأ من التماسك الداخلي».

وفي سياق متصل، أكد رئيس الحكومة، أن «مصر لن تسمح بالتهجير ولا بتصفية القضية الفلسطينية»، مشيرًا إلى حرصها على تدبير كل الاحتياجات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف: «نتابع أيضا ما يتردد عن مخطط إسرائيل الكبرى، حماية للأمن القومي المصري والعربي في ضوء خطاب الرئيس السيسي، أمام القمة العربية والإسلامية في قطر».