مهاجم الأهلي ينتقل إلى الدوري التشيكي

انتقل مهاجم النادي الأهلي محمد ياسر، إلى فريق سيجما أولموك التشيكي، خلال فترة الانتقالات الجارية، لمدة موسمين، بعد نهاية إعارته مع نادي تيبليتسه التشيكي.

ووصل اللاعب صاحب الـ24 عامًا إلى ملعب "أندروف"، وانضم إلى تدريبات الفريق تحت قيادة المدرب توماش يانوتكا، استعدادًا للموسم الجديد من الدوري التشيكي.

وعبّر ياسر عن سعادته بالانضمام إلى سيجما، قائلًا: "أنا متحمس للغاية لوجودي هنا والانضمام إلى الفريق، لم تكن الفترة الماضية سهلة عليّ بسبب التدريبات الفردية، لكنني أشعر بأنني في جاهزية جيدة، وأتطلع للمشاركة في المباريات قريبًا".

وكان محمد ياسر قد لعب سابقًا لنادي تيبليتسه التشيكي لمدة موسمين ونصف، شارك خلالها في 56 مباراة وسجل 10 أهداف، قبل أن يعود مؤخرًا للأهلي تمهيدًا لرحيله من جديد إلى الدوري التشيكي.