أردوغان خلال لقائه بأبو الغيط: إسرائيل تحاول نشر الصراع بجميع أنحاء المنطقة

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قضايا إقليمية وعالمية، وسبل وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين والعدوان على لبنان.

جاء ذلك خلال لقاء جرى بينهما الأربعاء في العاصمة التركية أنقرة، وفق بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بحسب وكالة الأناضول.

وأكد أردوغان خلال اللقاء، أن إسرائيل تحاول نشر الصراع في جميع أنحاء المنطقة، وأن هدفها هو ترك الفلسطينيين بلا أرض في وطنهم الأم.

وقال إن تركيا تواصل جهودها في جميع المجالات لضمان عدم إفلات إسرائيل من العقاب بسبب الجرائم التي ترتكبها، مشددا على ضرورة فرض حظر شامل على توريد الأسلحة لإسرائيل وذلك بغية زيادة الضغط عليها لوقف عدوانها.

وعلى صعيد آخر، أعرب أردوغان عن أمل تركيا في انتهاء التوترات في سوريا وليبيا والصومال وإثيوبيا خلال أقرب وقت ممكن، وأن تنعم تلك البلاد بالسلام والرخاء والاستقرار.

وبدعم أمريكي وغربي، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت نحو 141 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي وسعت تل أبيب نطاق الإبادة لتشمل لبنان والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية عنيفة ومكثفة، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.