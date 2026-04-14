الرئيس عون: لبنان يحتاج إلى مساعدات عاجلة

أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أن "الاعتداءات" الإسرائيلية على لبنان "سببت كارثة إنسانية كبيرة نتيجة نزوح أكثر من مليون لبناني من المناطق المستهدفة".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الثلاثاء، عن عون قوله للمفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، الرئيس العراقي السابق برهم صالح، إن "لبنان يحتاج إلى مساعدات عاجلة علما أن تداعيات النزوح ستكون كبيرة حتى بعد وقف إطلاق النار"".

بدوره، قال‏ صالح، بعد اللقاء، إنه "وصل إلى لبنان لتأكيد رسالة تضامن ومساندة للشعب اللبناني والدولة في هذا الظرف الصعب"، مشيرا إلى أنه "اطّلع ميدانيًا على حجم الدمار في بيروت وعلى معاناة المدنيين، في ظل وجود أكثر من مليون نازح بسبب الحرب".

وأضاف: "أكدنا خلال لقائنا مع الرئيس دعم المجتمع الدولي والمفوضية السامية لشئون اللاجئين للبنان، وشراكتنا مع الحكومة لمساعدة النازحين، وشددنا على ضرورة تحشيد الدعم الدولي لتلبية الحاجات الإنسانية المتزايدة".

وأكد أن "المساعدات الإنسانية ضرورية، لكن الحل الأساسي يبقى في إنهاء الحرب والوصول إلى سلام دائم"، مشيرا إلى "العمل على تقديم المساعدات للبنانيين النازحين، بالتعاون مع الجهات اللبنانية والمنظمات الدولية".