مديرية الأمن العام الأردنية: مقتل ضابط في أعمال شغب جنوبي البلاد

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان ، اثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد .

وأكدت مديرية الأمن العام الأردنية، في بيان لها، أنها "مستمرة في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه، وضربها بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وشددت على أنها إذ تكفل حماية حرية الرأي والتعبير السلمي عنه، فإنها ستتعامل وفق أحكام القانون وباستخدام القوة المناسبة مع كل من يقوم بأعمال الشغب والتخريب، أينما كانوا، ولن تسمح للمجرمين والمخربين باستغلال هذا الظرف للمساس بحياة المواطنين وترويعهم.

ولم تشر المديرية إلى الأسباب وراء أعمال الشغب ، غير أن ترددت تقارير أن السبب وراءها ارتفاع اسعار المحروقات .