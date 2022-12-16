 مديرية الأمن العام الأردنية: مقتل ضابط في أعمال شغب جنوبي البلاد - بوابة الشروق
الجمعة 16 ديسمبر 2022 10:23 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟


النتـائـج تصويت

مديرية الأمن العام الأردنية: مقتل ضابط في أعمال شغب جنوبي البلاد


نشر في: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 10:02 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 10:02 ص

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان ، اثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد .

وأكدت مديرية الأمن العام الأردنية، في بيان لها، أنها "مستمرة في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه، وضربها بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وشددت على أنها إذ تكفل حماية حرية الرأي والتعبير السلمي عنه، فإنها ستتعامل وفق أحكام القانون وباستخدام القوة المناسبة مع كل من يقوم بأعمال الشغب والتخريب، أينما كانوا، ولن تسمح للمجرمين والمخربين باستغلال هذا الظرف للمساس بحياة المواطنين وترويعهم.

ولم تشر المديرية إلى الأسباب وراء أعمال الشغب ، غير أن ترددت تقارير أن السبب وراءها ارتفاع اسعار المحروقات .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك