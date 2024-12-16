وزير الرياضة يتسلم جائزة التميز للرئيس السيسي في حفل كاف

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تسلم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الجائزة التي منحها الاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك نيابةً عن فخامته خلال فعاليات الحفل السنوي لتوزيع جوائز الكاف لعام 2024

وأعرب وزير الرياضة عن عظيم الشرف باستلام الجائزة المرموقة للإنجاز الرياضى لعام 2024 نيابة عن فخامة السيد الرئيس وهى أرفع جائزة رياضية يمنحها الكاف هذا العام نظراً للجهود الكبيرة والدعم غير المحدود من فخامة السيد الرئيس في تنمية وتطوير كرة القدم المصرية والأفريقية .

وخلال الحفل نقل وزير الشباب والرياضة امتنان السيد الرئيس للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لمنحه تلك الجائزة.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدمً منح فخامة السيد رئيس الجمهورية الجائزة نظرا لجهود سيادته الكبيرة في تطوير كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر، وساهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية.