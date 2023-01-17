يقترب زين الدين زيدان، أسطورة الكرة الفرنسية، والمدير الفني السابق لريال مدريد، من تولي منصب جديد في الكرة الفرنسة، بالرغم من تجديد تعاقد ديديه ديشامب مع المنتخب الأول.

ووفقا للاستطلاع الرأي الذي قام به موقع «لو سبورت 10» الفرنسية، تم ترشيح زيدان لتولي منصب رئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم خلفا لنويل لو جريه الذي تمت إقالته بسبب مهاجمته لزيزو.

وذكرت الشبكة أن زيدان جاء في صدارة المرشحين لخلافة لو جريه، حيث حصل على نسبة تصويت 32%، من إجمالي الذسن شاركوا في التصويت، بينما احتل ديشامب مدرب الديوك في المركز الثاني بنسبة تصويت 24%.

ولا يرتبط زيدان في الوقت الحالي بأي عقد تدريب، ويعد من المرشحين لتولي منصب المدير الفني للمنتخب البرازيلي، أو العودة مرة أخرى لتولي منصب الإدارة الفنية لريال مدريد حال مغادرة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي للنادي الملكي

جدير بالذكر أن زيدان كان مرشحا لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الفرنسي بعد فشل الديوك في الحفاظ على لقب كأس العالم عقب الهزيمة أمام المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية، لكن استقر لوجريه قبل رحيله على تجديد تعاقد ديشامب حتى عام 2026.