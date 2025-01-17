دمياط: فحص 1722 مواطنا ضمن مبادرة الكشف والعلاج المجاني

نظمت مديرية الصحة بمحافظة دمياط قافلة طبية مجانية بقرية الركابية التابعة لمركز كفر البطيخ، استمرت لمدة يومين.

تضمنت القافلة 10 عيادات تخصصية و8 عيادات عامة، بالإضافة إلى وحدتي أشعة، معمل تحاليل، وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وأكد الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان اليوم، أنه تم فحص 1722 مواطنًا وتقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان، مشيرًا إلى إحالة حالتين لتلقي العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سها خيري المكاوي، مدير إدارة القوافل العلاجية بصحة دمياط، أنه تم إجراء 430 تحليلًا بمعمل الدم و31 تحليلًا بمعمل الطفيليات، فضلًا عن فحص 24 حالة بالأشعة و41 حالة بالسونار، كما تم فحص 140 حالة ضمن مبادرة «افحص واطمئن» للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر.

وأضافت المكاوي أنه تم تنظيم 8 ندوات للتثقيف الصحي حضرها 134 مواطنًا.

يُذكر أن القافلة جاءت تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور محمد الغباشي، مدير إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة.