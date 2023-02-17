السفير الأوكراني لدى اليابان: زيلينسكي سيدرس حضور قمة مجموعة السبع في هيروشيما حال دعوته

قال السفير الأوكراني لدى اليابان، سيرجي كورسونسكي، إن رئيس بلاده فولوديمير زيلينسكي سيدرس حضور قمة مجموعة السبع المقررة هذا العام في مدينة هيروشيما اليابانية حال دعوته، مسلطا الضوء على أهمية توجيه تحذير من مغبة استخدام الأسلحة النووية من هيروشيما اليابانية التي دمرتها القنبلة الذرية في الحرب العالمية الثانية.

وقال كورسونسكي خلال مقابلة أجريت معه مؤخرا، إن زيارة زيلينسكي إلى هيروشيما الواقعة في غرب اليابان، ستكون بمثابة "فرصة هامة"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الجمعة.

وقام زيلينسكي بزيارة إلى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، لطلب الدعم مع استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بيد أنه لم يقم بزيارة آسيا بعد.

وقال السفير الأوكراني إن بلاده تواجه تهديدات نووية أكبر من أي دولة أخرى في الوقت الحالي، كما يأمل في أن يناقش أعضاء مجموعة السبع - بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي - طرق معالجة مثل هذه المخاوف.

ويأمل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي يمثل الدولة الوحيدة التي عانت من القصف النووي خلال الحرب العالمية الثانية، في إظهار دوره القيادي في قضايا نزع السلاح النووي خلال قمة مجموعة السبع المقررة في شهر مايو المقبل، وسط مخاوف من أن روسيا قد تستخدم قنبلة نووية ضد أوكرانيا في الحرب المستمرة.