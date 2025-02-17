جيش الاحتلال يؤكد اغتيال قائد عمليات حماس في لبنان

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، اغتيال قائد مديرية العمليات لحركة «حماس» في لبنان محمد شاهين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أردعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن طائرة لسلاح الجو أغارت، في عملية مشتركة للجيش والشاباك، على منطقة صيدا واغتالت شاهين.

وزعم أن «شاهين عمل في الفترة الأخيرة على الترويج لمخططات إرهابية، بتوجيه وتمويل إيراني، انطلاقًا من الأراضي اللبنانية نحو مواطني إسرائيل وقوات الجيش».

وادعى أن «شاهين يعتبر عنصرًا مهمًا ذا خبرة في حماس، وتورّط خلال الحرب في تنفيذ اعتداءات إرهابية مختلفة، ومنها عمليات إطلاق قذائف صاروخية نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية».

وقبل ظهر اليوم، وَقع الاستهداف الإسرائيلي على الطريق البحرية لمدينة صيدا، قُبالة مبنى نقابة المهندسين، وبالقرب من مركز للجيش اللبناني.

من جهتها، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، بأنّه «جرى انتشال جثمان من السيارة التي استهدفتها غارة إسرائيلية على طريق الأولي عند المدخل الشمالي لمدينة صيدا، بعدما أخمدت فرق الإطفاء النيران المشتعلة فيها».